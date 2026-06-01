Рейтинг@Mail.ru
В России заблокировали почти 16 тысяч площадок по продаже БАД - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:04 01.06.2026
В России заблокировали почти 16 тысяч площадок по продаже БАД

В России заблокировали более 15,8 тысячи площадок по продаже запрещенных БАД

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роспотребнадзор заблокировал более 15,8 тысячи площадок, предлагающих к продаже запрещенные биологически активные добавки (БАД).
  • Среди заблокированных площадок были интернет-страницы, предлагавшие продукцию с нормируемыми веществами, превышающие установленные уровни, а также опасную продукцию.
  • Сотрудники Роспотребнадзора продолжают ежедневно просматривать объявления и страницы интернет-магазинов на предмет сведений о продаже запрещенных БАД.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Более 15,8 тысячи площадок, предлагающих к продаже запрещенные биологически активные добавки (БАД), заблокированы в России, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Специалисты Роспотребнадзора продолжают выявлять и блокировать интернет-ресурсы, распространяющие информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России. По результатам принятых ведомством решений всего заблокировано более 15,8 тысячи подобных площадок", - говорится в сообщении.
В числе примеров - интернет-страницы, где предлагалась продукция, содержащая в составе нормируемые вещества, превышающие установленные уровни, а также опасная продукция.
"Работа продолжается: ежедневно сотрудники ведомства просматривают объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов на предмет сведений о продаже запрещенных БАД", - заключили в Роспотребнадзоре.
Запрет курения - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Роспотребнадзор помог закрыть почти пять тысяч сайтов с продажей табака
Вчера, 00:15
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала