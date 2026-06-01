В России заблокировали почти 16 тысяч площадок по продаже БАД

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Более 15,8 тысячи площадок, предлагающих к продаже запрещенные биологически активные добавки (БАД), заблокированы в России, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Специалисты Роспотребнадзора продолжают выявлять и блокировать интернет-ресурсы, распространяющие информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России. По результатам принятых ведомством решений всего заблокировано более 15,8 тысячи подобных площадок", - говорится в сообщении.
В числе примеров - интернет-страницы, где предлагалась продукция, содержащая в составе нормируемые вещества, превышающие установленные уровни, а также опасная продукция.
"Работа продолжается: ежедневно сотрудники ведомства просматривают объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов на предмет сведений о продаже запрещенных БАД", - заключили в Роспотребнадзоре.