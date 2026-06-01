"Росатом" расширил функционал виртуального завода ВИЗАРТ-РДМ

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. "Росатом" расширил функционал виртуального радиохимического завода для переработки ядерного топлива, который помогает ученым ускорить переход на двухкомпонентную атомную энергетику за счет оптимизации расчетов радиохимических процессов, конструирования оборудования и обучения персонала, сообщила пресс-служба госкорпорации.

Результаты более чем двух лет работы над усовершенствованием комплекса "Виртуальный завод радиохимических технологий – регенерация делящихся материалов (РДМ)" (ВИЗАРТ-РДМ) сотрудники частного учреждения " Наука и инновации " (входит в " Росатом ") представили на семинаре "Обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами в замкнутом ядерном топливном цикле" (ОЯТ и РАО), который прошел в АО " ВНИИНМ " (входит в топливный дивизион "Росатома").

Новый программный комплекс по сравнению с предыдущим аналогом позволил увеличить круг пользователей, усилив возможности подключения сторонних программ для проведения связанных расчетов.

Заместитель директора ЧУ "Наука и инновации", директор направления радиохимии Андрей Шадрин отметил, что создание новых и модернизация действующих радиохимических производств – важнейшая задача перехода к двухкомпонентной атомной энергетике. За последние 20 лет выполняется комплекс НИОКР по разработке технологий в рамках Федеральной целевой программы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности", ПН "Прорыв" и Комплексной отраслевой программы "Развитие радиохимического направления", разработан ряд технологических процессов. По его словам, для минимизации рисков при реализации проектов необходимо расширить понятие "Цифровая радиохимия".

"Выполненные за последние два года работы в данном направлении показали, что определение "Цифровой радиохимии" необходимо расширить и сформулировать как применение цифровых технологий на всем жизненном цикле радиохимического объекта от начала разработки технологии до вывода объекта из эксплуатации. Использование ВИЗАРТ-РДМ позволит специалистам провести математическое моделирование, анализ и оптимизацию радиохимических процессов; конструирование оборудования, в том числе, и в цифровом формате, использовать цифровые проектные технологии, сопровождать эксплуатацию производств, обучать персонал", - пояснил Шадрин, его слова цитирует пресс-служба.

В свою очередь, руководитель направления группы сопровождения проектов радиохимии ЧУ "Наука и инновации" Павел Нечаев отметил, что среди основных задач виртуального завода важное место занимает организация совместной работы всех участников процесса над единой схемой и работой с едиными данными.

"Разрабатывая ВИЗАРТ–РДМ, мы стремимся создать условия, при которых существенно упростится работа технолога, а также снизится порог входа для работы в программный комплекс. Для внедрения цифровых решений необходима не только разработка самого решения, но и создание его экосреды, включающей в себя двухстороннюю интеграцию с другими программными средствами, в частности, сложными моделями аппаратов", - сказал он.

Разработанная в ПН "Прорыв" версия ПК "ВИЗАРТ" уже доказала свою эффективность. В рамках работ Топливного дивизиона "Росатома" проведенный расчет материальных балансов и циклограмм выявил необходимость корректировки объемов емкостного оборудования и режимов работы основных агрегатов.

В числе ключевых направлений работ: математическое моделирование и оптимизация процессов, конструирование оборудования с проверкой на "Виртуальном стенде" и передачей цифрового двойника проектировщику, цифровое проектирование с обоснованием безопасности, создание тренажеров и систем "Советчик оператора", а также использование ИИ.