Юрист рассказал, как оплачивается больничный отцам-одиночкам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Больничный лист отцам-одиночкам оплачивается в 100%-м размере от средней зарплаты.
- Отцы-одиночки имеют право на дополнительные 14 дней отпуска без сохранения заработной платы и могут запросить неполный рабочий день при воспитании ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Больничный лист отцам-одиночкам оплачивается в 100%-м размере от средней зарплаты, сообщил РИА Новости юрист Иван Курбаков.
"Больничный отцам-одиночкам оплачивается в размере 100% от средней зарплаты, и они имеют право на дополнительные 14 дней отпуска без сохранения заработной платы", - сказал юрист.
Он добавил, что при воспитании ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет отец-одиночка может запросить неполный рабочий день, кроме того, он защищен от увольнения в случае сокращения штата или численности сотрудников.