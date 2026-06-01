Юрист рассказал, как оплачивается больничный отцам-одиночкам

"Больничный отцам-одиночкам оплачивается в размере 100% от средней зарплаты, и они имеют право на дополнительные 14 дней отпуска без сохранения заработной платы", - сказал юрист.

Он добавил, что при воспитании ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет отец-одиночка может запросить неполный рабочий день, кроме того, он защищен от увольнения в случае сокращения штата или численности сотрудников.