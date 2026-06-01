Новым регионам поручено предусмотреть резервные помещения для избиркомов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Михаил Мишустин поручил предусмотреть резервные помещения для избирательных комиссий в новых и приграничных регионах РФ.
- Мишустин подписал постановление о мерах содействия избиркомам по проведению выборов в Госдуму.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил предусмотреть в новых и приграничных регионах РФ резервные помещения для избирательных комиссий, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Рекомендовать исполнительным органам ДНР, ЛНР, Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской области, Брянской области, Воронежской области, Запорожской области, Курской области, Ростовской области, Херсонской области и Севастополя совместно с соответствующими избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации предусмотреть наличие резервных помещений для избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, территориальных и участковых избирательных комиссий в целях организации непрерывности процесса их работы в период подготовки и проведения выборов депутатов", - говорится в документе.