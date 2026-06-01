Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил расширить перечень регионов с субсидией на проекты КРТ - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:52 01.06.2026 (обновлено: 10:09 01.06.2026)
Путин поручил расширить перечень регионов с субсидией на проекты КРТ

Путин поручил расширить перечень регионов для предоставления субсидии на КРТ

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поручил расширить перечень регионов, которым предоставляется субсидия на проекты комплексного развития территорий.
  • В перечень планируется включить приграничные субъекты Российской Федерации.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил расширить перечень регионов, которым предоставляется субсидия на проекты комплексного развития территорий.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам встречи с представителями муниципального сообщества, состоявшейся 21 апреля 2026 года, размещен на сайте Кремля.
«
"Расширить перечень субъектов Российской Федерации, которым предоставляется субсидия из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации проектов комплексного развития территорий, рассмотрев вопрос о включении в указанный перечень приграничных субъектов Российской Федерации", - говорится в документе.
Срок исполнения - 1 августа 2026 года, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
В России с 1 июля изменятся правила участия в торгах по КРТ
29 мая, 12:35
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала