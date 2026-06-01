В Ростове-на-Дону трехлетний ребенок уехал на автобусе в другой район

15:56 01.06.2026 (обновлено: 16:01 01.06.2026)
В Ростове-на-Дону 3-летний ребенок уехал на автобусе в другой район в магазин

Ребенок играет в игру "Классики". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трехлетний мальчик уехал на автобусе в другой район Ростова-на-Дону, пока родители спали.
  • Ребенок зашел в магазин, где продавец, заметив ситуацию, позвонил в службу спасения.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн - РИА Новости. Трехлетний мальчик сам уехал на автобусе в другой район Ростова-на-Дону, пока родители спали, и пошел в магазин, ребенка уже вернули домой, сообщил департамент по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области.
"В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону неравнодушие продавца и профессионализм оператора 112 помогли вернуть домой трехлетнего беглеца", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, утром ребенок, который сам себя называл Димой, зашел в магазин. Он сказал, что приехал на автобусе, но говорил плохо, свою фамилию назвать не смог. Продавец позвонил в службу спасения.
"Оператор центра обработки вызовов приняла вызов, и пока полиция и скорая были в пути, запустила программу поиска. Система 112 соединила этот вызов с похожим инцидентом в Советском районе: в 7.45 оттуда ушел трехлетний (мальчик), пока родители спали", - говорится в сообщении.
Сопоставив данные, оператор связалась с родителями. Выяснилось, что это один и тот же ребенок, но зовут его не Дима. Родители уже забрали ребенка из отдела полиции.
Ростов-на-ДонуРостовская областьСоветский районОбщество
 
 
