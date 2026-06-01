В Ростове-на-Дону трехлетний ребенок уехал на автобусе в другой район

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн - РИА Новости. Трехлетний мальчик сам уехал на автобусе в другой район Ростова-на-Дону, пока родители спали, и пошел в магазин, ребенка уже вернули домой, сообщил департамент по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области.

"В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону неравнодушие продавца и профессионализм оператора 112 помогли вернуть домой трехлетнего беглеца", - говорится в сообщении

По данным ведомства, утром ребенок, который сам себя называл Димой, зашел в магазин. Он сказал, что приехал на автобусе, но говорил плохо, свою фамилию назвать не смог. Продавец позвонил в службу спасения.

"Оператор центра обработки вызовов приняла вызов, и пока полиция и скорая были в пути, запустила программу поиска. Система 112 соединила этот вызов с похожим инцидентом в Советском районе : в 7.45 оттуда ушел трехлетний (мальчик), пока родители спали", - говорится в сообщении.