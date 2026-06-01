Францию интересуют разведданные о России, заявили в посольстве в Норвегии

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Францию интересуют собираемые Норвегией разведданные о военной деятельности Вооруженных сил России в высоких широтах и российских силах ядерного сдерживания, заявили РИА Новости в российском посольстве в Осло.
"Наибольший интерес для Парижа представляет, очевидно, собираемая норвежцами в интересах НАТО информация о военной деятельности ВС России в высоких широтах и отечественных силах ядерного сдерживания, которым Осло в последнее время уделяет чрезмерное внимание, что явно указывает на антироссийскую направленность французской инициативы", - сообщили агентству в дипмиссии.
Россия в последние годы не раз заявляла о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.