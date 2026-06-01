ВЦИОМ зафиксировал рекордно низкий уровень безработицы в апреле

Краткий пересказ от РИА ИИ Индекс безработицы ВЦИОМ в апреле составил минус 40 пунктов по шкале от минус 100 до 100.

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В апреле уровень безработицы в России составил минус 40 пунктов, подсчитал аналитический центр ВЦИОМ.

Индекс безработицы, представленный социологами, демонстрирует актуальность проблемы рынка труда. Он оценивается по шкале от минус 100 до 100 пунктов — чем выше значение, тем серьезнее эта проблема для россиян. В апреле индекс равнялся минус 40.

В 2009 году показатель составлял 18 пунктов, а после 2010-го не поднимался выше минус одного, добавили во ВЦИОМ.

Кроме того, согласно опросу, проведенному 13 апреля, более половины россиян (64 процента) заявили, что за последний месяц их близкие и знакомые не теряли работу. В то же время 17 процентов респондентов вспомнили, что в их окружении были максимум три человека, которые остались без работы.