Россиян ждет короткая рабочая неделя в июне

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россиян в начале июня ожидает сокращенная рабочая неделя с 8 по 11 число в связи с празднованием Дня России, сообщила РИА Новости доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева.

До этого короткая рабочая неделя была в России с 27 по 30 апреля перед празднованием Дня Весны и Труда, а также с 12 по 15 мая после празднования Дня победы.