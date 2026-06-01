ПВО сбила 33 украинских БПЛА над российскими регионами за 12 часов

МОСКВА, 1 июня - РИА Новости. Силы и средства ПВО с 8.00 до 20.00 мск сбили 33 украинских дрона на российскими регионами, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей и Республики Крым", - говорится в сообщении оборонного ведомства.