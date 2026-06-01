Путин присудил гранты сотне проектов в области культуры и искусства

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присудил гранты для поддержки ста творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства, соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник.

Среди них - проект по созданию цирковой лаборатории "Манеж идей", проект по постановке уличного спектакля "Легенды о семи холмах", проект по созданию цифрового краеведческого ресурса "Князь-Владимирский некрополь: виртуальное путешествие по страницам истории".