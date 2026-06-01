Путин присудил гранты сотне проектов в области культуры и искусства

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присудил гранты для поддержки ста творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства, соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник.
"Присудить гранты президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства руководителям проектов по результатам конкурса, проведенного в 2025 году", - сообщается в документе.
Гранты были присуждены руководителям ста проектов в области культуры и искусства из разных регионов РФ. В их числе культурно-просветительские, культурно-образовательные, историко-культурные, литературно-биографические проекты.
Среди них - проект по созданию цирковой лаборатории "Манеж идей", проект по постановке уличного спектакля "Легенды о семи холмах", проект по созданию цифрового краеведческого ресурса "Князь-Владимирский некрополь: виртуальное путешествие по страницам истории".
Также гранты были присуждены на осуществление культурно-просветительского проекта "Шаг в космос", проекта по созданию короткометражного фильма "Волонтеры СВО. Жизнь в тылу", проекта по подготовке и изданию книги "Блокадная кровь", посвященной подвигу сотрудников Ленинградского института переливания крови в годы блокады Ленинграда.