21:28 01.06.2026

Путин подписал указ об использовании мигалок на автомобилях Верховного суда

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал указ о предоставлении Верховному суду права использовать проблесковые маячки.
  • Указ дополняет перечень государственных органов, на транспортные средства которых могут быть установлены специальные световые и звуковые сигналы.
  • Верховный суд сможет установить мигалки на пять своих автомобилей.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Верховный суд получил право использовать проблесковые маячки на пяти своих автомобилях, указ об этом в понедельник подписал президент России Владимир Путин.
Указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
"Внести в перечень государственных органов, на транспортные средства которых устанавливаются устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов при отсутствии специальных цвегографических схем на наружной поверхности этих транспортных средств, ... дополнив его пунктом 43 следующего содержания: Верховный Суд Российской Федерации - 5", - говорится в документе.
Таким образом, на пять автомобилей из гаража Верховный суд сможет установить мигалки.
Поправки вступают в силу со дня опубликования. Указ дополняет перечень госорганов, на автомобили которых могут быть установлены "специальные световые и звуковые сигналы".
