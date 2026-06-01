Путин подписал указ об использовании мигалок на автомобилях Верховного суда

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин подписал указ о предоставлении Верховному суду права использовать проблесковые маячки.

Указ дополняет перечень государственных органов, на транспортные средства которых могут быть установлены специальные световые и звуковые сигналы.

Верховный суд сможет установить мигалки на пять своих автомобилей.

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Верховный суд получил право использовать проблесковые маячки на пяти своих автомобилях, указ об этом в понедельник подписал президент России Владимир Путин.

Указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Внести в перечень государственных органов, на транспортные средства которых устанавливаются устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов при отсутствии специальных цвегографических схем на наружной поверхности этих транспортных средств, ... дополнив его пунктом 43 следующего содержания: Верховный Суд Российской Федерации - 5", - говорится в документе

