Путин присвоил звание Героя труда России машинисту "Уралкалия" Данилову

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя труда России машинисту горных выемочных машин "Уралкалия" Владимиру Данилову.
Указ президента о награждении государственными наградами опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
"Присвоить звание Героя труда Российской Федерации Данилову Владимиру Николаевичу - машинисту горных выемочных машин сменному горного участка рудника Соликамского калийного рудоуправления Nº1 дирекции по производству публичного акционерного общества "Уралкалий", Пермский край", - говорится в документе.
Работник предприятия отмечен почетным званием за особые трудовые заслуги, высокий профессионализм и многолетнюю добросовестную работу.