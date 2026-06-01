Путин присвоил звание Героя труда России машинисту "Уралкалия" Данилову
21:25 01.06.2026
Путин присвоил звание Героя труда России машинисту "Уралкалия" Данилову

  • Владимир Путин присвоил звание Героя Труда России машинисту горных выемочных машин "Уралкалия" Владимиру Данилову.
  • Владимир Данилов отмечен почетным званием за особые трудовые заслуги, высокий профессионализм и многолетнюю добросовестную работу.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя труда России машинисту горных выемочных машин "Уралкалия" Владимиру Данилову.
Указ президента о награждении государственными наградами опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
"Присвоить звание Героя труда Российской Федерации Данилову Владимиру Николаевичу - машинисту горных выемочных машин сменному горного участка рудника Соликамского калийного рудоуправления Nº1 дирекции по производству публичного акционерного общества "Уралкалий", Пермский край", - говорится в документе.
Работник предприятия отмечен почетным званием за особые трудовые заслуги, высокий профессионализм и многолетнюю добросовестную работу.
