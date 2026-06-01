Путин наградил орденом Дружбы главу комиссии ОП России по демографии

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко.
Указ президента о награждении государственными наградами опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
"За вклад в реализацию общественно значимых проектов наградить орденом Дружбы Рыбальченко Сергея Игоревича - председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, генерального директора автономной некоммерческой организации оценки регулирующего воздействия управленческих решений "Институт научно-общественной экспертизы", город Москва", - говорится в указе.