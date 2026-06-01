Путин поинтересовался, что еще можно сделать для пострадавшего в ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поинтересовался, что можно сделать дополнительно для пострадавшего от удара ВСУ студента колледжа в Старобельске.
Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске рассказала, что с ЛНР постоянно ведутся телемедицинские консультации, в том числе по случаю с мальчиком, который находится в крайне тяжелом состоянии. Она отметила, что госпитализировать его в Москву пока невозможно, поэтому с помощью таких консультации по необходимости корректируется лечение и происходит консультирование врачей из Луганской больницы.
"А вот мальчику, который в тяжелом состоянии. Куда-то можем какую-то технику привести необходимую, специалистов дополнительно", - поинтересовался Путин у Голиковой в ходе совещания.
Вице-премьер ответила, что на месте уже работают необходимые специалисты.