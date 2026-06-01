Путин назвал удар по Старобельску кровавым преступлением

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Удар по Старобельску является кровавым преступлением, совершенным украинской хунтой, заявил президент РФ Владимир Путин.
В понедельник Путин провел совещание о мерах поддержки родственников погибших и пострадавших в результате теракта в Старобельске и о ходе расследования этого преступления.
"Стоит вопрос о том, как оказывается помощь и поддержка родственников погибших и пострадавших от кровавого преступления, которое было совершено украинской хунтой 22 мая в городе Старобельске", - отметил Путин.