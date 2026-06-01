Путин присвоил 67-й зенитной ракетной бригаде наименование "Мелитопольская"

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил 67-й зенитной ракетной ордена Жукова бригаде почетное наименование "Мелитопольская", указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Присвоить 67 зенитной ракетной ордена Жукова бригаде почетное наименование "Мелитопольская" и впредь именовать ее: 67 зенитная ракетная Мелитопольская ордена Жукова бригада", - говорится в указе.
Отмечается, что наименование присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов.