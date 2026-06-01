Путин продлил срок полномочий Львовой-Беловой еще на пять лет - РИА Новости, 01.06.2026
20:27 01.06.2026 (обновлено: 20:31 01.06.2026)
Путин продлил срок полномочий Львовой-Беловой еще на пять лет

Путин продлил срок полномочий детского омбудсмена Львовой-Беловой еще на 5 лет

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин продлил срок полномочий Марии Львовой-Беловой на посту детского омбудсмена еще на пять лет.
  • Указ вступает в силу с 27 октября 2026 года.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил срок полномочий Марии Львовой-Беловой на посту детского омбудсмена еще на пять лет, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Назначить Львову-Белову Марию Алексеевну уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка сроком на пять лет", - говорится в указе.
Указ вступает в силу с 27 октября 2026 года.
ОбществоРоссияМария Львова-БеловаВладимир Путин
 
 
