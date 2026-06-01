Путин продлил срок полномочий Львовой-Беловой еще на пять лет

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил срок полномочий Марии Львовой-Беловой на посту детского омбудсмена еще на пять лет, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Назначить Львову-Белову Марию Алексеевну уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка сроком на пять лет", - говорится в указе.
Указ вступает в силу с 27 октября 2026 года.