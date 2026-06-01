Путин наградил Грамматикова орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" заслуженного деятеля искусств России, режиссера Владимира Грамматикова.
- Орденом также удостоены худрук Ярославского театра драмы имени Федора Волкова Валерий Кириллов, композитор Виктор Плешак, артист русского драматического театра Республики Башкортостан Валерий Малюшин и актриса Саратовского академического театра драмы имени Слонова Эльвира Данилина.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" заслуженного деятеля искусств РФ, режиссера Владимира Грамматикова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: Грамматикова Владимира Александровича - профессора кафедры актерского мастерства федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Всероссийский государственный университет кинематографии имени Герасимова", город Москва", - говорится в тексте указа.
Также ордена удостоены худрук Ярославского театра драмы имени Федора Волкова Валерий Кириллов, композитор Виктор Плешак, артист русского драматического театра Республики Башкортостан Валерий Малюшин и актриса Саратовского академического театра драмы имени Слонова Эльвира Данилина.