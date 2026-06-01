Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил Грамматикова орденом "За заслуги в культуре и искусстве" - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:05 01.06.2026 (обновлено: 20:12 01.06.2026)

Путин наградил Грамматикова орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКинорежиссер Владимир Грамматиков
Кинорежиссер Владимир Грамматиков - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Кинорежиссер Владимир Грамматиков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" заслуженного деятеля искусств России, режиссера Владимира Грамматикова.
  • Орденом также удостоены худрук Ярославского театра драмы имени Федора Волкова Валерий Кириллов, композитор Виктор Плешак, артист русского драматического театра Республики Башкортостан Валерий Малюшин и актриса Саратовского академического театра драмы имени Слонова Эльвира Данилина.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" заслуженного деятеля искусств РФ, режиссера Владимира Грамматикова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: Грамматикова Владимира Александровича - профессора кафедры актерского мастерства федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Всероссийский государственный университет кинематографии имени Герасимова", город Москва", - говорится в тексте указа.
Также ордена удостоены худрук Ярославского театра драмы имени Федора Волкова Валерий Кириллов, композитор Виктор Плешак, артист русского драматического театра Республики Башкортостан Валерий Малюшин и актриса Саратовского академического театра драмы имени Слонова Эльвира Данилина.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Путин поручил компенсировать банкам кредиты на объекты культурного наследия
Вчера, 11:05
 
КультураВладимир ГрамматиковВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала