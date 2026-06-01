20:02 01.06.2026 (обновлено: 20:30 01.06.2026)
Путин встретился с главой фонда "Круг добра" протоиереем Ткаченко

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретился с главой фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями "Круг добра" протоиереем Александром Ткаченко.
Руководитель фонда рассказал главе государства, что Россия занимает первое место по раннему выявлению и лечению орфанных заболеваний.
"У вас, я знаю, и исследования проводятся на эти темы", - отметил Путин.
Ткаченко также сообщил, что совместно с Минцифры фонд проработал возможность коммуникации с родителями болеющих детей с помощью сервиса Госуслуг. Так они могут получить информацию о статусе лечения, когда поступят необходимые лекарства и на какой период будет обеспечен ребенок. Платформа обратной связи позволяет направить обращение и получить ответ в течение короткого времени в защищенном канале. Президент поинтересовался, работает ли эта система, и получил утвердительный ответ.
"Хочу вас поблагодарить и поблагодарить тех сотрудников фонда за ту благородную работу, которую вы проводите в интересах наших детей. Спасибо", - сказал Путин протоиерею.
Глава фонда подчеркнул, что любовь к людям и желание деятельно помогать людям объединяет людей. "Это правда, так и есть", - согласился президент.
Предыдущая встреча Путина с главой фонда "Круг добра" состоялась 13 февраля. На ней президент обсудил с Ткаченко итоги пятилетней работы организации.
Фонд "Круг добра" был создан по указу президента РФ 5 января 2021 года для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными.
