Путин встретился с главой фонда "Круг добра"

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин встретился с главой фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями "Круг добра" протоиереем Александром Ткаченко.

Россия занимает первое место по раннему выявлению и лечению орфанных заболеваний, сообщил руководитель фонда.

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретился с главой фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями "Круг добра" протоиереем Александром Ткаченко.

Руководитель фонда рассказал главе государства, что Россия занимает первое место по раннему выявлению и лечению орфанных заболеваний.

"У вас, я знаю, и исследования проводятся на эти темы", - отметил Путин

Ткаченко также сообщил, что совместно с Минцифры фонд проработал возможность коммуникации с родителями болеющих детей с помощью сервиса Госуслуг. Так они могут получить информацию о статусе лечения, когда поступят необходимые лекарства и на какой период будет обеспечен ребенок. Платформа обратной связи позволяет направить обращение и получить ответ в течение короткого времени в защищенном канале. Президент поинтересовался, работает ли эта система, и получил утвердительный ответ.

"Хочу вас поблагодарить и поблагодарить тех сотрудников фонда за ту благородную работу, которую вы проводите в интересах наших детей. Спасибо", - сказал Путин протоиерею.

Глава фонда подчеркнул, что любовь к людям и желание деятельно помогать людям объединяет людей. "Это правда, так и есть", - согласился президент.

Предыдущая встреча Путина с главой фонда "Круг добра" состоялась 13 февраля. На ней президент обсудил с Ткаченко итоги пятилетней работы организации.