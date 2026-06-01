Шахматный турнир "Белая ладья" объединил талантливую молодежь, заявил Путин

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал финалистов открытых всероссийских соревнований по шахматам "Белая ладья" среди команд общеобразовательных организаций, отметив, что турнир объединил талантливую, творческую молодежь, которая ценит идеалы и принципы древнего шахматного искусства.

"Уважаемые друзья! Приветствую финалистов открытых Всероссийских соревнований по шахматам "Белая ладья" среди команд общеобразовательных организаций... Продолжая эти многолетние традиции, нынешние состязания вновь объединили талантливую, творческую молодежь, которая ценит идеалы и принципы древнего шахматного искусства, стремится к вершинам мастерства. Уверен, что "Белая ладья" продолжит развиваться, укреплять свой статус и расширять географию, содействуя популяризации шахмат в нашей стране и в мире", - говорится в сообщении.