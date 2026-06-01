Шахматный турнир "Белая ладья" объединил талантливую молодежь, заявил Путин
19:48 01.06.2026
Шахматный турнир "Белая ладья" объединил талантливую молодежь, заявил Путин

Всероссийский шахматный турнир среди школьных команд "Белая ладья"
Всероссийский шахматный турнир среди школьных команд "Белая ладья". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поприветствовал финалистов открытых всероссийских соревнований по шахматам "Белая ладья" среди команд общеобразовательных организаций.
  • Путин отметил, что турнир "Белая ладья" объединяет талантливую и творческую молодежь, которая ценит идеалы и принципы шахматного искусства.
  • Президент пожелал здоровья, благополучия, а также удачи и успехов юным шахматистам.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал финалистов открытых всероссийских соревнований по шахматам "Белая ладья" среди команд общеобразовательных организаций, отметив, что турнир объединил талантливую, творческую молодежь, которая ценит идеалы и принципы древнего шахматного искусства.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Приветствую финалистов открытых Всероссийских соревнований по шахматам "Белая ладья" среди команд общеобразовательных организаций... Продолжая эти многолетние традиции, нынешние состязания вновь объединили талантливую, творческую молодежь, которая ценит идеалы и принципы древнего шахматного искусства, стремится к вершинам мастерства. Уверен, что "Белая ладья" продолжит развиваться, укреплять свой статус и расширять географию, содействуя популяризации шахмат в нашей стране и в мире", - говорится в сообщении.
Президент отметил, что история проведения этих турниров насчитывает уже более полувека. Они всегда вызывают большой интерес среди любителей шахмат разных возрастов и "славятся духом честного соперничества" и доброжелательной атмосферой, а также становятся для участников и гостей из России и зарубежных стран настоящим праздником спорта, знаний и дружеского общения.
В заключение глава государства пожелал здоровья, благополучия, а также удачи и успехов юным шахматистам.
