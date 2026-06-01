Путин назвал слова "пусть наших будет больше" хорошим напутствием для семей

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает хорошим напутствием для российских семей высказывание "пусть наших будет больше".
Глава государства в Международный день защиты детей встретился с уполномоченным по правам ребенка в РФ Марией Львовой-Беловой. Ранее в понедельник президент в Кремле вручил многодетным родителям из разных регионов России государственные награды - ордена "Родительская слава" и "Мать-героиня".
"Сейчас мы награждали родителей многодетных семей, да, обратили внимание? Один из награжденных вспомнил, как когда-то его мама ему сказала: "пусть наших будет больше". Очень хорошее напутствие", - отметил Путин в ходе встречи с Львовой-Беловой.