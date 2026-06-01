Путин призвал к эффективным и целевым мерам поддержки семей

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин заявил, что федеральные и региональные меры поддержки семей в России должны быть целевыми и эффективными.

Задача государства — выстроить их таким образом, чтобы семьи были счастливы.

В 2025 году выявлено почти на 17 процеентов меньше социальных сирот, чем в 2024-м.

В десятку лидеров по сокращению социального сиротства вошли регионы Северного Кавказа, Севастополь, Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край, Республика Калмыкия.

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Федеральные и региональные меры поддержки семей должны быть эффективными, заявил Владимир Путин на встрече с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой.

Президент отметил, что задача государства заключается в выстраивании помощи таким образом, чтобы семьи в России были счастливы.

« "Сейчас мы награждали родителей многодетных семей. Да, —обратили внимание? — один из награжденных вспомнил, как когда-то его мама ему сказала: "Пусть наших будет больше". Очень хорошее напутствие", — добавил он.

Львова-Белова, в свою очередь, рассказала, что в 2025 году выявили почти на 17 процентов меньше социальных сирот, чем в 2024-м: 22 тысячи. Число детей, находящихся в детдомах и приютах, за два неполных года сократилось с 60 до 49 тысяч.

Кроме того, в стране проживают 16 400 детей, у которых родители ограничены в родительских правах, что на 25,5 процента меньше, чем в предыдущем году.

« "Этот (2025-й. — Прим. ред.) год у нас мощный: тут исторический максимум количества родителей, которые восстановились в родительских правах. У нас 2844 ребенка снова дома", — уточнила омбудсмен.