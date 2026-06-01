Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал к эффективным и целевым мерам поддержки семей - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:02 01.06.2026 (обновлено: 20:13 01.06.2026)
Путин призвал к эффективным и целевым мерам поддержки семей

Путин: меры поддержки семей в России должны быть целевыми и эффективными

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что федеральные и региональные меры поддержки семей в России должны быть целевыми и эффективными.
  • Задача государства — выстроить их таким образом, чтобы семьи были счастливы.
  • В 2025 году выявлено почти на 17 процеентов меньше социальных сирот, чем в 2024-м.
  • В десятку лидеров по сокращению социального сиротства вошли регионы Северного Кавказа, Севастополь, Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край, Республика Калмыкия.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Федеральные и региональные меры поддержки семей должны быть эффективными, заявил Владимир Путин на встрече с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой.
Президент отметил, что задача государства заключается в выстраивании помощи таким образом, чтобы семьи в России были счастливы.
Президент РФ Владимир Путин и семья Фабриса Сорлина в Кремле на церемонии вручения орденов Мать-героиня и Родительская слава родителям девяти многодетных семей - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Многодетный отец подарил Путину статую Фатимской Богоматери
Вчера, 18:40
«

"Сейчас мы награждали родителей многодетных семей. Да, —обратили внимание? — один из награжденных вспомнил, как когда-то его мама ему сказала: "Пусть наших будет больше". Очень хорошее напутствие", — добавил он.

Львова-Белова, в свою очередь, рассказала, что в 2025 году выявили почти на 17 процентов меньше социальных сирот, чем в 2024-м: 22 тысячи. Число детей, находящихся в детдомах и приютах, за два неполных года сократилось с 60 до 49 тысяч.
Кроме того, в стране проживают 16 400 детей, у которых родители ограничены в родительских правах, что на 25,5 процента меньше, чем в предыдущем году.
«

"Этот (2025-й. — Прим. ред.) год у нас мощный: тут исторический максимум количества родителей, которые восстановились в родительских правах. У нас 2844 ребенка снова дома", — уточнила омбудсмен.

Она также представила рейтинг субъектов по ситуации с социальным сиротством. В десятку лидеров по сокращению этого показателя вошли регионы Северного Кавказа, Севастополь, Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край, Республика Калмыкия.
День защиты детей - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
День защиты детей: когда отмечают и почему важен
Вчера, 11:26
 
РоссияОбществоВладимир ПутинМария Львова-БеловаМеждународный день защиты детейСеверный КавказСевастопольХанты-Мансийский автономный округРеспублика КалмыкияКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала