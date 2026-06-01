Путин провел встречу с детским омбудсменом Львовой-Беловой

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Международный день защиты детей провел встречу с уполномоченным в РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.
Путин традиционно встречается с детским омбудсменом ко Дню защиты детей. В прошлом году Львова-Белова доложила главе государства о результатах проведенной по его поручению Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства и предложила преобразовать ее во Всероссийскую службу помощи семье.
Международный день защиты детей ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году. Эту инициативу поддержала Организация Объединенных Наций и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.