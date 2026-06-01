Жительница Мордовии поблагодарила Путина за орден "Мать-героиня"
17:17 01.06.2026
Жительница Мордовии поблагодарила Путина за орден "Мать-героиня"

Мать-героиня из Мордовии Автаева поблагодарила Путина за оказанную честь

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительнице Мордовии Натальи Автаевой вручили орден "Мать-героиня" в Международный день защиты детей.
  • Она выразила благодарность Владимиру Путину за оказанную честь.
  • Семья Автаевых состоит в браке 29 лет и воспитала десятерых детей.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Жительница Мордовии Наталья Автаева в ходе церемонии вручения ей ордена "Мать-героиня" поблагодарила президента России Владимира Путина за оказанную честь.
Глава государства вручил ей орден "Мать-героиня" в Международный день защиты детей.
"Спасибо за оказанную честь, никогда не думала, что буду здесь находиться. Спасибо огромное за эту возможность приехать в Москву, побыть здесь вместе с семьей", - сказала Автаева.
По ее словам, в момент, когда их семья создавалась, они с супругом не планировали быть многодетными.
"Конечно, всегда переживала, хотела, чтобы мои дети были не хуже других: накормлены, сыты, одеты. И, слава богу, господь давал нам эту возможность… Последующие 18 лет мы жили так, чтобы наших было много. Спасибо огромное за возможность. Время пролетает очень быстро. Дети неожиданно вырастают, даже не думала, что это произойдет так быстро. Видишь плюсы и минусы воспитания. Всему свое время", - добавила она.
По данным властей Республики Мордовия, семья Автаевых – Наталья Васильевна и Андрей Ильич - состоят в браке 29 лет. Они построили большой уютный дом и подарили жизнь десятерым детям.
