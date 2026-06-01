Путин в День защиты детей отметил красоту "и больших, и маленьких"
17:11 01.06.2026 (обновлено: 23:44 01.06.2026)
Путин в День защиты детей отметил красоту "и больших, и маленьких"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин в Международный день защиты детей вручил родителям девяти многодетных семей из разных регионов России государственные награды — ордена «Родительская слава» и «Мать-героиня».
  • Путин поздравил российские семьи с праздником и отметил внешнюю и внутреннюю красоту многодетных семей.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Международный День защиты детей отметил "и больших, и маленьких", особо подчеркнув внешнюю и внутреннюю красоту российских многодетных семей.
Глава государства в понедельник в Кремле вручил родителям девяти многодетных семей из разных регионов России государственные награды - ордена "Родительская слава" и "Мать-героиня".
Путин в своем вступительном слове поздравил российские семьи с праздником. Президент пожелал счастья, благополучия и успехов всем: "и родителям, и детям, большим и маленьким". А завершая церемонию, глава государства особо отметил красоту таких семей.
"Много всяких эмоций возникает, когда смотришь на такую аудиторию и общаешься с ней. Но не могу не сказать главного: вы такие красивые - и внешне, и внутренне, что самое главное. И это относится и к большим, и к маленьким", - заключил Путин.
Президент РФ Владимир Путин в Кремле на церемонии вручения орденов Мать-героиня и Родительская слава родителям девяти многодетных семей. 1 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
