Путин рассказал о поддержке тех, кто переезжает в Россию

16:31 01.06.2026 (обновлено: 17:32 01.06.2026)
Путин: Россия подержит в переезде тех, кто разделяет традиционные ценности

Президент Владимир Путин
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти будут поддерживать в переезде в Россию тех, кто разделяет традиционные ценности.
Глава государства в понедельник проводит в Кремле встречу с семьями, награжденными орденами "Родительская слава" и "Мать-героиня".
"Особенно отмечу и то, что в целом ряде стран, к сожалению, традиционные семейные ценности фактически пытаются отменить. И мы будем оказывать поддержку тем, кто, столкнувшись с таким давлением, приезжает жить, работать, воспитывать детей именно в Россию. Добро пожаловать", - сказал Путин в ходе встречи.
Президент подчеркнул, что власти в целом стремятся создавать все условия для того, чтобы многодетных семей в России было как можно больше.
