Многодетные родители в России одаряют детей заботой, заявил Путин

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Многодетные родители в России щедро одаряют детей заботой и поддержкой, заявил президент РФ Владимир Путин.
В понедельник Путин вручает ордена "Мать-героиня" и "Родительская слава" многодетным родителям в Кремле в очном формате впервые со времен пандемии коронавируса.
"Родители в них (в многодетных семьях - ред.) щедро одаряют каждого ребенка самым главным – своей любовью и поддержкой. Делают все для того, чтобы их сыновья и их дочери выросли хорошими людьми, достойными гражданами России", - сказал Путин.