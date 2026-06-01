Путин отметил рост числа многодетных семей в России
16:25 01.06.2026 (обновлено: 20:39 01.06.2026)
Путин отметил рост числа многодетных семей в России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин в Кремле на церемонии вручения орденов "Мать-героиня" и "Родительская слава" родителям девяти многодетных семей. 1 июня 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин вручил многодетным родителям ордена "Мать-героиня" и "Родительская слава".
  • Он отметил, что число многодетных семей в России растет.
  • Президент подчеркнул важность традиционных ценностей и заявил, что государство продолжит помогать семьям.
  • Среди направлений поддержки — качественное образование, здравоохранение, комфортная среда для жизни и возможности для развития детей.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Число многодетных семей в России растет, заявил Владимир Путин на церемонии вручения орденов "Мать-героиня" и "Родительская слава".
"Отрадно, что количество таких семей, как ваши, растет. Как и тех молодых людей, кто хотел бы, чтобы и в их собственных будущих семьях обязательно было двое, трое, четверо и более детей", — сказал он.
Президент отметил, что многодетные родители щедро одаряют детей заботой и поддержкой.
"Делают все для того, чтобы их сыновья и дочери выросли хорошими людьми, достойными гражданами России", — подчеркнул Путин.

Также он обратил внимание на то, что в некоторых странах сейчас пытаются отменить традиционные семейные ценности.
"Мы будем оказывать поддержку тем, кто, столкнувшись с таким давлением, приезжает жить, работать, воспитывать детей именно в Россию. <...> Сбережение традиционных семейных устоев, защита детства, уважение к старшим, к родительскому труду — все это важнейшие вещи, которые объединяют наше общество", — добавил президент.
Путин пожелал счастья и благополучия родителям и детям, отметив, что государство продолжит работу по всем направлениям, важным для семей. Среди них — качественное и современное образование, здравоохранение, комфортная среда для жизни в городах и поселках, а также возможности для развития и самореализации, чтобы каждый ребенок мог найти сферу, благоприятную для раскрытия личных способностей.
