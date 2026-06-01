Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 01.06.2026 (обновлено: 17:27 01.06.2026)

Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей.
  • Президент России вручил многодетным родителям государственные награды — ордена "Мать-героиня" и "Родительская слава".
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей.
В понедельник президент РФ Владимир Путин вручил многодетным родителям государственные награды - ордена "Мать-героиня" и "Родительская слава".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Многодетный отец из Ростовской области пожелал Путину здоровья
Вчера, 17:23
"Торжественная церемония проходит в Международный день защиты детей. Хочу от всей души поздравить всех с этим праздником. К нему в нашей стране всегда особое, очень тёплое отношение. Его любят и считают своим и дети, и взрослые", - сказал Путин.
Глава государства отметил, что многодетные семьи ярко олицетворяют заботу о подрастающем.
"Родители в них щедро одаряют каждого ребенка самым главным – своей любовью и поддержкой, делают все для того, чтобы их сыновья и дочери выросли хорошими людьми, достойными гражданами России", - сказал он.
Президент отметил, что внимание к детям, особенно в многодетных семьям, требует напряженного, каждодневного труда.
"Награды, которые сегодня будут вручены, – прежде всего знак глубокой признательности к вашей, без всякого преувеличения, благородной, нужной для страны миссии. Своим жизненным выбором вы вновь доказываете: нет ничего важнее подлинных семейных ценностей", - подчеркнул президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Многодетные родители в России одаряют детей заботой, заявил Путин
Вчера, 16:26
 
Владимир ПутинДень защиты детейРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала