МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей.
В понедельник президент РФ Владимир Путин вручил многодетным родителям государственные награды - ордена "Мать-героиня" и "Родительская слава".
"Торжественная церемония проходит в Международный день защиты детей. Хочу от всей души поздравить всех с этим праздником. К нему в нашей стране всегда особое, очень тёплое отношение. Его любят и считают своим и дети, и взрослые", - сказал Путин.
Глава государства отметил, что многодетные семьи ярко олицетворяют заботу о подрастающем.
"Родители в них щедро одаряют каждого ребенка самым главным – своей любовью и поддержкой, делают все для того, чтобы их сыновья и дочери выросли хорошими людьми, достойными гражданами России", - сказал он.
Президент отметил, что внимание к детям, особенно в многодетных семьям, требует напряженного, каждодневного труда.
"Награды, которые сегодня будут вручены, – прежде всего знак глубокой признательности к вашей, без всякого преувеличения, благородной, нужной для страны миссии. Своим жизненным выбором вы вновь доказываете: нет ничего важнее подлинных семейных ценностей", - подчеркнул президент.