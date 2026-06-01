МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей.

В понедельник президент РФ Владимир Путин вручил многодетным родителям государственные награды - ордена "Мать-героиня" и "Родительская слава".

"Торжественная церемония проходит в Международный день защиты детей. Хочу от всей души поздравить всех с этим праздником. К нему в нашей стране всегда особое, очень тёплое отношение. Его любят и считают своим и дети, и взрослые", - сказал Путин.

Глава государства отметил, что многодетные семьи ярко олицетворяют заботу о подрастающем.

"Родители в них щедро одаряют каждого ребенка самым главным – своей любовью и поддержкой, делают все для того, чтобы их сыновья и дочери выросли хорошими людьми, достойными гражданами России", - сказал он.

Президент отметил, что внимание к детям, особенно в многодетных семьям, требует напряженного, каждодневного труда.