Путин 2 июня проведет заседание Совета по поддержке русского языка
15:04 01.06.2026 (обновлено: 15:08 01.06.2026)
Путин 2 июня проведет заседание Совета по поддержке русского языка

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Второго июня 2026 года Владимир Путин проведет заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
  • На заседании будут обсуждаться предложения по дальнейшей поддержке русского языка и языков народов России, включая издательские и просветительские общественные проекты.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, сообщила пресс-служба Кремля.
"Второго июня 2026 года Владимир Путин в режиме видеосвязи проведет заседание Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с докладом выступит советник президента РФ Елена Ямпольская, она расскажет о ходе исполнения поручений главы государства и основных направлениях деятельности Совета.
Отмечается, что будут обсуждены предложения по дальнейшей поддержке русского языка и языков народов России, включая издательские и просветительские общественные проекты.
