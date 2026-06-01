Путин встретится с главой фонда "Круг добра"

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с главой фонда "Круг добра" протоиереем Александром Ткаченко, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Примет также протоиерея Александра Ткаченко, который возглавляет "Круг добра". Это фонд, организация, которая на протяжении многих лет аккумулирует и использует средства для оказания помощи детям с орфанными тяжелыми заболеваниями. Работает очень успешно, и многие-многие тысячи детей получили помощь и продолжают получать через этот фонд", - сказал Песков журналистам.