Путин поручил компенсировать банкам кредиты на объекты культурного наследия

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил установить возможность возмещать банкам недополученные доходы по льготным кредитам, выданным для работ по сохранению объектов культурного наследия.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам встречи с представителями муниципального сообщества, состоявшейся 21 апреля 2026 года, размещен на сайте Кремля.
"Об установлении возможности возмещения из федерального бюджета российским кредитным организациям недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготным ставкам инвесторам для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и находящихся в удовлетворительном состоянии", – говорится в документе.
Соответствующий доклад президент ожидает до 1 декабря 2026 года.
