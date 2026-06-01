11:05 01.06.2026
Путин поручил компенсировать банкам кредиты на объекты культурного наследия

© РИА Новости / Алексей Никольский | Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
  • Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность возмещения банкам недополученных доходов по льготным кредитам для сохранения объектов культурного наследия.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил установить возможность возмещать банкам недополученные доходы по льготным кредитам, выданным для работ по сохранению объектов культурного наследия.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам встречи с представителями муниципального сообщества, состоявшейся 21 апреля 2026 года, размещен на сайте Кремля.
"Об установлении возможности возмещения из федерального бюджета российским кредитным организациям недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготным ставкам инвесторам для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и находящихся в удовлетворительном состоянии", – говорится в документе.
Соответствующий доклад президент ожидает до 1 декабря 2026 года.
