Путин поручил повысить эффективность мер господдержки развития села

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 сентября представить предложения о повышении эффективности мер господдержки развития опорных населенных пунктов, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации представить предложения о повышении эффективности мер государственной поддержки развития опорных населенных пунктов путем синхронизации мероприятий по развитию социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, осуществляемых в рамках государственных программ Российской Федерации и включенных субъектами Российской Федерации в долгосрочные планы развития опорных населенных пунктов, и мероприятий, предусмотренных государственной программой Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", - говорится в документе.
Срок выполнения установлен на 1 сентября текущего года. Ответственным назначен вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.