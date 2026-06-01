Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил повысить эффективность мер господдержки развития села - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:52 01.06.2026
Путин поручил повысить эффективность мер господдержки развития села

Путин поручил представить предложения по развитию опорных населенных пунктов

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поручил правительству представить предложения о повышении эффективности мер господдержки развития опорных населенных пунктов.
  • Они должны быть представлены путем синхронизации мероприятий по развитию инфраструктуры в рамках государственных программ и программы "Комплексное развитие сельских территорий".
  • Срок выполнения поручения установлен на 1 сентября текущего года, ответственным назначен вице-премьер Дмитрий Патрушев.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 сентября представить предложения о повышении эффективности мер господдержки развития опорных населенных пунктов, сообщается на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации представить предложения о повышении эффективности мер государственной поддержки развития опорных населенных пунктов путем синхронизации мероприятий по развитию социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, осуществляемых в рамках государственных программ Российской Федерации и включенных субъектами Российской Федерации в долгосрочные планы развития опорных населенных пунктов, и мероприятий, предусмотренных государственной программой Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", - говорится в документе.
Срок выполнения установлен на 1 сентября текущего года. Ответственным назначен вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
Баннер на фасаде одного из зданий в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
На развитие опорных населенных пунктов ДНР выделили 260 миллиардов рублей
30 мая, 11:23
 
РоссияВладимир ПутинДмитрий Патрушев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала