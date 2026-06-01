Путин поручил подготовить предложения по составу флота для Крайнего Севера

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по составу флота, необходимого для обеспечения территорий Крайнего Севера.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 23 апреля 2026 года, размещен на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... подготовить при участии федерального координатора северного завоза и единого морского оператора северного завоза и представить предложения по составу флота, необходимого для осуществления северного завоза, и определению порядка формирования такого флота", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 сентября 2026 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.