Рейтинг@Mail.ru
Путин в День защиты детей вручит ордена многодетным семьям - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:19 01.06.2026
Путин в День защиты детей вручит ордена многодетным семьям

Путин вручит ордена "Мать-героиня" и "Родительская слава" многодетным родителям

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин в Международный день защиты детей вручит многодетным родителям государственные награды.
  • Церемония вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» пройдет в Кремле, госнаграды получат родители девяти многодетных семей.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Международный день защиты детей вручит многодетным родителям государственные награды - ордена "Мать-героиня" и "Родительская слава".
Церемония пройдет в понедельник в Кремле. Путин вручит госнаграды родителям девяти многодетных семей, сообщили ранее в пресс-службе президента.
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Матвиенко поблагодарила Путина за внимание к вопросам семьи
29 мая, 15:02
Орден "Родительская слава" был учрежден указом президента России в 2008 году. Им награждают родителей или усыновителей, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащую заботу об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.
Существовавшее в СССР звание "Мать-героиня" возродили в России не так давно, указ об установлении этого звания президент подписал в 2022 году. Его присваивают матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей. Удостоенным этого звания женщинам вручается знак особого отличия - орден "Мать-героиня".
Глава государства традиционно каждый год встречается с российскими многодетными родителями и семьями, которые отмечены этими госнаградами. Такие встречи, как правило, приурочены ко Дню защиты детей. В прошлом году в преддверии этого дня Путин по видеосвязи пообщался с семьями из девяти регионов страны.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Большие дружные семьи вызывают гордость всех россиян, заявил Путин
21 мая, 17:05
Президент неоднократно называл такие многодетные семьи гордостью и оплотом России. Он отмечал, что вручаемые многодетным родителям ордена олицетворяют глубокое уважение государства и общества ко всем многодетным семьям, их жизненному выбору, призванию и миссии.
Семьи, где растут трое или больше детей, должны стать нормой, естественным образом жизни, говорил Путин. По его словам, Россия идет именно в этом направлении и власти страны будут создавать все условия, чтобы в российских семьях рождалось как можно больше детей.
Президент в начале 2024 года подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", установив, что многодетной является семья, имеющая трех и более детей. Был определен единый для всех регионов России статус многодетной семьи.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Путин наградил многодетные семьи из 15 регионов
4 мая, 16:20
 
ОбществоРоссияСССРВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала