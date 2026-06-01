17:59 01.06.2026 (обновлено: 18:22 01.06.2026)
МИД выразил протест Литве из-за планов по ликвидации советских захоронений

Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД России заявил протест временной поверенной в делах Литвы из-за планов властей ликвидировать захоронения советских бойцов в Вевисе.
  • В ведомстве подчеркнули, что кампания по осквернению останков советских военных набирает обороты в Литве, и напомнили, что такие действия уголовно наказуемы в России.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. МИД России выразил протест временной поверенной в делах Литвы Йоланте Тубайте из-за планов властей ликвидировать захоронения советских бойцов.
"Заявлен решительный протест в связи с новыми варварскими планами литовских властей по ликвидации в городе Вевисе захоронения советских солдат и офицеров, павших в боях за освобождение Литвы от фашистов", — говорится в публикации.
В ведомстве подчеркнули, что злонамеренная кампания по осквернению останков советских военных набирает обороты в этой прибалтийской стране. Дипломаты также напомнили, что такие действия уголовно наказуемы в России.
В 2024 году парламент Литвы одобрил поправки к законам, которые разрешают переносить захоронения советских воинов за счет включения их в список общественных мест, пропагандирующих запрещенную идеологию.
Как отмечала представитель МИД Мария Захарова, власти Литвы, Латвии и Эстонии пытаются свести исторические счеты с Россией и стереть память о победе в Великой Отечественной войне.
