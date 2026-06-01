Названа предварительная причина смерти пропавших в Омске сапбордистов

ОМСК, 1 июн - РИА Новости. По предварительной причине, пропавшие в Омске сапбордисты могли утонуть, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.

"Тело мужчины обнаружили в районе улицы Загородная, 1. Сейчас оба тела находятся на судмедэкспертизе. Предварительная причина смерти - утонули", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.