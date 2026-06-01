17:31 01.06.2026 (обновлено: 23:45 01.06.2026)
Названа предварительная причина смерти пропавших в Омске сапбордистов

© Фото : Следком Омск/MAXСотрудник СК России на месте обнаружения тела пропавшего сапбордиста
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Омске пропали без вести сапбордисты Анатолий Бойко и Ольга Симочкина, которые отправились на прогулку на сапах 25 мая и с тех пор не появлялись.
  • 30 мая волонтеры и поисковики обнаружили тело женщины и два сапа, а позднее — тело мужчины; предварительная причина смерти — утонули.
ОМСК, 1 июн - РИА Новости. По предварительной причине, пропавшие в Омске сапбордисты могли утонуть, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
Омские сапбордисты Анатолий Бойко и Ольга Симочкина отправились на прогулку на сапах. Пара жила недалеко от реки Иртыш. Они вышли из дома на Бульваре Архитекторов в Омске 25 мая. С тех пор их никто не видел. 27 мая родственники заявили об их безвестном исчезновении. Тридцатого мая волонтерам и поисковикам удалось обнаружить тело женщины и два сапа. В понедельник днем было обнаружено тело мужчины.
"Тело мужчины обнаружили в районе улицы Загородная, 1. Сейчас оба тела находятся на судмедэкспертизе. Предварительная причина смерти - утонули", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Расследование продолжается.
