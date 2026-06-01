Мишустин назвал День защиты детей особой датой

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин назвал Международный день защиты детей особой, значимой датой и поздравил россиян с этим праздником.
Премьер-министр в понедельник вручил премии правительства в области детской и подростковой литературы за 2025 год.
"Символично, что вручение премий проходит сегодня, 1 июня – в Международный день защиты детей. Особая дата, когда взрослые не только празднуют и окружают заботой ребят, но и делают все необходимое для развития их навыков, талантов, понимая высокую ответственность за благополучие нашей молодежи. Хочу всех поздравить с этой значимой датой", - сказал Мишустин в ходе церемонии.
Вопросам воспитания детей и укрепления семейных ценностей в России уделяется приоритетное внимание государства и общества, указал премьер. Он отметил, что правительственная премия в области детской и подростковой литературы - часть большой системной работы, которая ведется в этом направлении.
