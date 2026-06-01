Ветеран СВО лидирует на праймериз ЕР в Бурятии

07:50 01.06.2026
Ветеран СВО лидирует на праймериз ЕР по выборам в Госдуму в Бурятии

Съезд партии "Единая Россия". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дашибал Мункожаргалов, Герой России и участник СВО, лидирует в предварительном голосовании "Единой России" в Бурятии.
  • В предварительном голосовании "Единой России" приняли участие более 61 тысячи жителей Бурятии, было зарегистрировано 21 кандидат.
УЛАН-УДЭ, 1 июн - РИА Новости. Ветеран СВО Дашибал Мункожаргалов лидирует в предварительном голосовании "Единой России" по выборам в Государственную думу в Бурятии, сообщили РИА Новости в бурятском региональном отделении партии.
Как рассказали агентству, в процедуре предварительного голосования приняли участие свыше 61 тысячи жителей Бурятии, был зарегистрирован 21 кандидат. Каждый боролся за право представлять партию на выборах по Бурятскому одномандатному избирательному округу № 9 и в составе федерального партийного списка.
Участники СВО лидируют на праймериз "Единой России" в 19 регионах
"По результатам голосования по одномандатному округу № 9, наибольшую поддержку избирателей получил Герой России, участник специальной военной операции Дашибал Мункожаргалов - 41 020 голосов. Второй результат показал Вячеслав Дамдинцурунов - 28 459 голосов, третьей стала Елена Перова - 20 894 голоса", - рассказал собеседник агентства.
"Единая Россия" провела предварительное голосование, чтобы выбрать кандидатов, которые будут выдвинуты от партии на сентябрьских выборах. Оно прошло онлайн с 25 по 31 мая. Окончательные итоги будут подведены 1 июня. В единый день голосования, который, как ожидается, пройдет 20 сентября 2026 года, запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в восьми регионах.
Дашибал Мункожаргалов - участник специальной военной операции из 11 отдельной штурмовой десантной бригады Бурятии, в декабре 2023 года получил "Золотую звезду" Героя России из рук Президента РФ Владимира Путина.
На участие в праймериз ЕР подали заявки 535 участников СВО
