Безвизовый режим с Россией выгоден Сербии, заявил посол - РИА Новости, 01.06.2026
13:53 01.06.2026 (обновлено: 14:03 01.06.2026)
Безвизовый режим с Россией выгоден Сербии, заявил посол

CC BY-SA 3.0 / Boris Dimitrov / Здание парламента Сербии
Здание парламента Сербии. Архивное фото
  • Посол Александр Боцан-Харченко заявил, что безвизовый режим с Россией выгоден Сербии в гуманитарном и экономическом смыслах.
  • Ранее пресс-секретарь Дмитрия Пескова отметил, что решения об отмене безвизового режима обычно симметричны и принимаются на основе взаимности.
  • Российский посол подчеркнул, что Сербия должна принять решение, которое будет учитывать мнение большинства народа и не нанесет ущерба дружеским отношениям с Россией.
БЕЛГРАД, 1 июн – РИА Новости. Безвизовый режим с Россией выгоден самой Сербии, подход к этому вопросу должен быть рациональным и дружеским, заявил посол РФ Александр Бочан-Харченко.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее прокомментировал дискуссии об отмене Сербией безвизового режима с Россией, отметив, что, как правило, такие решения симметричны и принимаются на основе взаимности. Ранее глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич заявил, что власти Сербии обсуждают возможную отмену безвизового режима с Россией для вступления в ЕС.
"Что касается безвизового режима, нет смысла объяснять детально, что это большую выгоду приносит Сербии и во всяком смысле, но прежде всего, хочу подчеркнуть, в человеческом и гуманитарном смысле и, конечно, для бизнеса, деловых людей и всевозможных контактов, которые у нас развиваются", - сказал посол РФ журналистам в понедельник.
По его словам, в Сербии, как и в каждой стране, есть разные люди, одни больше думают о сотрудничестве с РФ, другие - о сотрудничестве с Западом.
"Это нормально, это вопрос выбора Сербии, но мы верим, что Сербия и ее структуры прежде всего примут во внимание мнение большинства народа и решение, если такое обсуждение есть, будет рациональным и не будет в ущерб Сербии и нашим дружеским отношениям", - подчеркнул Боцан-Харченко.
