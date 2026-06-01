Безвизовый режим с Россией выгоден Сербии, заявил посол

БЕЛГРАД, 1 июн – РИА Новости. Безвизовый режим с Россией выгоден самой Сербии, подход к этому вопросу должен быть рациональным и дружеским, заявил посол РФ Александр Бочан-Харченко.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее прокомментировал дискуссии об отмене Сербией безвизового режима с Россией , отметив, что, как правило, такие решения симметричны и принимаются на основе взаимности. Ранее глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич заявил, что власти Сербии обсуждают возможную отмену безвизового режима с Россией для вступления в ЕС

"Что касается безвизового режима, нет смысла объяснять детально, что это большую выгоду приносит Сербии и во всяком смысле, но прежде всего, хочу подчеркнуть, в человеческом и гуманитарном смысле и, конечно, для бизнеса, деловых людей и всевозможных контактов, которые у нас развиваются", - сказал посол РФ журналистам в понедельник.

По его словам, в Сербии, как и в каждой стране, есть разные люди, одни больше думают о сотрудничестве с РФ, другие - о сотрудничестве с Западом.