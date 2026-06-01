Горсовет Полтавы запретил русскоязычные фильмы, книги и спектакли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полтавский городской совет запретил публичное использование русскоязычных книг, музыкальных произведений, спектаклей и фильмов.
- Ограничения будут действовать в транспорте, заведениях общепита и культуры, торговых площадках и других публичных пространствах.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Полтавский городской совет запретил публичное использование русскоязычных книг, музыкальных произведений, спектаклей и фильмов, сообщила украинская уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.
"Депутаты Полтавского городского совета приняли решение о запрете русскоязычного культурного продукта... Ограничения будут действовать в транспорте, заведениях общепита и культуры, торговых площадках и других публичных пространствах", - говорится в материале на сайте уполномоченной.
Как отмечается в публикации, речь идет о запрещении публичного использования русскоязычных книг, музыкальных произведений, фильмов, театральных постановок, концертных программ, культурно-образовательных мероприятий и так далее.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года Верховная рада приняла законопроект о нацменьшинствах. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получать серьезные поблажки.