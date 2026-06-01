02:12 01.06.2026
На Камчатке нашли тело пропавшей 29-летней девушки

На Камчатке после длительных поисков нашли тело 29-летней Кристины Зволевой

Автомобиль полиции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Камчатке найдено тело 29-летней девушки.
  • Причины смерти и другие подробности не раскрываются.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 1 июн – РИА Новости. Тело 29-летней девушки было найдено на Камчатке, сообщает поисково-спасательный отряд (ПСО) "Доброволец".
"Зволева Кристина Олеговна. Найдена, погибла", — проинформировал ПСО в Telegram-канале.
Причины смерти и другие подробности поисковики не раскрывают. В следственном комитете также воздержались от комментариев.
В конце марта следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по факту исчезновения 29-летней Кристины Зволевой, жительницы Петропавловска-Камчатского. Это произошло после сообщений родных и близких о том, что девушка длительное время не выходит на связь.
Как сообщал СК, в сентябре 2025 года она прилетела на самолете из Иркутска в Елизово, а затем приехала в Петропавловск, где временно жила по неустановленному адресу. Позднее Кристина покинула место проживания, не вернулась туда, с тех пор ее контакты с близкими прервались. Следователи опубликовали приметы разыскиваемой и призвали всех обладающих информацией о местонахождении девушки поделиться ею по телефонам правоохранителей.
