Более 36 тысяч жителей ПМР записались в очередь на гражданство России

ТИРАСПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Более 36 тысяч жителей Приднестровья записались в электронную очередь на гражданство РФ, сообщил глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство РФ. В соответствии с ним жители Приднестровья смогут подать заявление о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.
"Запись заявителей проводится в электронном режиме. На текущий момент в списках приднестровцев, желающих стать гражданами РФ, 36076 человек. Заявки продолжают поступать. Был проведен тестовый запуск процедуры вступления жителей Приднестровья в гражданство России по новым правилам", - сказал Игнатьев, чьи слова приводит пресс-служба главы ПМР.
Он также также сообщил, что приднестровский МИД находится в постоянном контакте с российским посольством и консульским пунктом. По его словам, чрезвычайный и полномочный посол России в Молдавии Олег Озеров находится сейчас в Москве с докладом по данной тематике.
"На основе сделанных выводов и с учетом количества запросов и существующих технических возможностей – прорабатывается особый механизм оформления. Цель – минимизировать объем пакета предоставляемых заявителем документов, упростить административно-бюрократические процедуры", - добавил Игнатьев.
Население Приднестровья составляет около 455 тысяч 700 человек. По официальным данным, в Приднестровье проживает порядка 220 тысяч местных жителей, обладающих российским гражданством. Консульское обслуживание осуществляет в Тирасполе выездной консульский пункт посольства РФ в Молдавии.