Депутат бундестага Фронмайер примет участие в ПМЭФ

БЕРЛИН, 1 июн - РИА Новости. Депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер сообщил, что примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Он отметил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц и вице-канцлер Ларс Клингбайль из идеологических соображений отказываются от дипломатии. В свою очередь АдГ готова снова создать перспективы для получения доступной энергии для граждан и предприятий Германии, добавил Фронмайер.
Уже несколько известных представителей ФРГ объявили о своих планах принять участие в ПМЭФ. Об этом сообщили депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре и глава отделения АдГ в федеральной земле Саксония Йорг Урбан.
Фронмайер ранее подтвердил РИА Новости получение приглашения для участия в форуме.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.