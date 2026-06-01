Минздрав оценил ситуацию с лекарствами на основе платины - РИА Новости, 01.06.2026
09:31 01.06.2026
Минздрав оценил ситуацию с лекарствами на основе платины

Минздрав РФ: медучреждения обеспечены лекарствами на основе платины на 4 месяца

Здание Министерства здравоохранения России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Обеспеченность лекарственными препаратами на основе платины (Карбоплатин, Оксалиплатин, Цисплатин) составляет около четырех месяцев.
  • В начале года наблюдалось снижение выпуска в гражданский оборот ряда онкологических лекарственных препаратов из-за удорожания платины, необходимой для их производства.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Обеспеченность лекарственными препаратами на основе платины с действующими веществами Карбоплатин, Оксалиплатин, Цисплатин, используемых во многих схемах химиотерапии, составляет около четырех месяцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздраве России.
Ранее издание РБК писало со ссылкой на данные аналитической компании "Курсор", что за первые четыре месяца 2026 года медучреждения не заключили контракты по более чем половине (65%) объявленных аукционов на закупку препаратов платины с действующими веществами карбоплатин, оксалиплатин, цисплатин. Общественники направили запрос в Минздрав о получении жалоб от пациентов о сохранении их дефицита по меньшей мере в 16 регионах.
"Согласно сведениям Аналитической витрины правительства РФ, по состоянию на 28 мая обеспеченность лекарственными препаратами с МНН Карбоплатин, Оксалиплатин, Цисплатин по всем организациям составляет около четырех месяцев", - рассказали в министерстве.
Там отметили, что Минздрав России запросил производственные планы по выпуску данных препаратов на 2026 год. По состоянию на 28 мая производители выполняют заявленные производственные планы.
«
"Ситуация с обеспеченностью указанными лекарственными препаратами находится на особом контроле Минздрава России. В начале года наблюдалось снижение выпуска в гражданский оборот по ряду онкологических лекарственных препаратов, обусловленное удорожанием платины, необходимой для их производства", - добавили в Минздраве.
Там также отметили, что ведомство провело ряд совещаний с Минпромторгом России, ФАС и производителями онкологических препаратов по указанному вопросу с целью обеспечения потребности фармацевтического рынка РФ.
"Также Минздравом России были перерегистрированы предельно отпускные цены на онкологические лекарственные препараты, в том числе содержащие платину", - заключили в ведомстве.
Здоровье - ОбществоРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
