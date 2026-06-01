Минздрав оценил ситуацию с лекарствами на основе платины

Ранее издание РБК писало со ссылкой на данные аналитической компании "Курсор", что за первые четыре месяца 2026 года медучреждения не заключили контракты по более чем половине (65%) объявленных аукционов на закупку препаратов платины с действующими веществами карбоплатин, оксалиплатин, цисплатин. Общественники направили запрос в Минздрав о получении жалоб от пациентов о сохранении их дефицита по меньшей мере в 16 регионах.