Рейтинг@Mail.ru
Ветеринар из России пропала на таиландском Пхукете - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:53 01.06.2026 (обновлено: 21:54 01.06.2026)
Ветеринар из России пропала на таиландском Пхукете

Ветврач из Приморья пропала на таиландском острове Пхукет

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПляж Найтон на острове Пхукет в Таиланде
Пляж Найтон на острове Пхукет в Таиланде - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Пляж Найтон на острове Пхукет в Таиланде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
БАНГКОК, 1 июн – РИА Новости. Россиянка в возрасте 43 лет, ветеринарный врач из города Артема в Приморье, приехавшая в Таиланд в начале апреля в двухмесячный отпуск, пропала на туристическом острове Пхукет, сообщила РИА Новости лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.
"На Пхукете пропала Дарья Шаньгина, врач-ветеринар из города Амура, она не связывалась с родными и друзьями ни разу с 25 мая, ее друзья сегодня попросили нас помочь разыскать Дарью", - сообщила агентству волонтер.
Здание международного аэропорта на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
На Пхукете россиянин погиб, упав с большой высоты
20 апреля, 19:59
По словам друзей пропавшей, она впервые за много лет взяла двухмесячный отпуск на работе и приехала на Пхукет в первых числах апреля. До 25 мая женщина регулярно связывалась по аудио- и видеосвязи с друзьями и мамой, рассказала Шерстобоева.
"Двадцать пятого мая Дарья позвонила подруге по видеосвязи и сказала шепотом, что не может громко говорить, потому что вокруг охранники ее бойфренда, и что она с ним отправляется с Пхукета на Мальдивы. С тех пор она на связь не выходила. Ни родные, ни друзья не слышали до этого разговора ни о каком бойфренде: по их словам, дома Дарья была трудоголиком практически без личной жизни", - добавила волонтер.
Она также обратила внимание на то, что за две недели до последнего звонка Дарья сказала подруге, что собирается переслать ей доверенность на продажу своей квартиры в Анапе, которая покупалась как инвестиция, так как она "собирается купить дом в Испании".
Пляж Найтон на острове Пхукет в Таиланде - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Пропавшего в Таиланде после ссоры с девушкой айтишника депортируют в Россию
16 марта, 15:36
"Плохо представляю, как это можно сделать из Таиланда. Вообще у друзей Дарьи сложилось такое впечатление, что женщина могла связаться с аферистом, который польстился на ее деньги: по словам родных и друзей, в Артеме у Дарьи хорошая квартира, солидная сумма на банковских счетах, и еще есть квартира в Анапе", - сказала Шерстобоева.
Друзья Дарьи беспокоятся еще и потому, что Дарья за время, проведенное на Пхукете, сильно изменилась внешне, что видно по ее фото и видеороликам, размещенным в соцсетях.
Остров Пхукет в Таиланде - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
В Таиланде волонтеры пытаются найти родных россиянина с деменцией
13 марта, 11:31
"Просмотрев эти фото и видео, я тоже увидела разницу, причем очень большую, между тем, как Дарья выглядела дома, и тем, как стала выглядеть на Пхукете", - сказала волонтер.
Она также рассказала агентству со слов друзей пропавшей, что ее отдых начался с неприятностей: сначала ее ужалила медуза, и Дарья была вынуждена обратиться в больницу за медицинской помощью, потом по неизвестной причине обычно вполне законопослушная женщина была задержана полицией и провела двое суток в камере временного содержания в полицейском участке одного из районов Пхукета, а потом, через несколько дней после освобождения из полиции, была укушена дикой обезьяной.
"Мы объявили розыск. Видевших Дарью после 25 мая просим сообщить нам, координаты – в паблике "Паттайя от А до Я". Приметы Дарьи Шаньгиной: рост 166 сантиметров, вес 52 килограмма. На пояснице татуировка в виде совы, между лопаток – свежая тайская татуировка "сак янт".
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Пропавшую в Амурской области мать с пятью детьми нашли
27 мая, 02:46
 
Пхукет (остров)ТаиландРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала