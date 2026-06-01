Ветеринар из России пропала на таиландском Пхукете

БАНГКОК, 1 июн – РИА Новости. Россиянка в возрасте 43 лет, ветеринарный врач из города Артема в Приморье, приехавшая в Таиланд в начале апреля в двухмесячный отпуск, пропала на туристическом острове Пхукет, сообщила РИА Новости лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.
По словам друзей пропавшей, она впервые за много лет взяла двухмесячный отпуск на работе и приехала на Пхукет в первых числах апреля. До 25 мая женщина регулярно связывалась по аудио- и видеосвязи с друзьями и мамой, рассказала Шерстобоева.
"Двадцать пятого мая Дарья позвонила подруге по видеосвязи и сказала шепотом, что не может громко говорить, потому что вокруг охранники ее бойфренда, и что она с ним отправляется с Пхукета на Мальдивы. С тех пор она на связь не выходила. Ни родные, ни друзья не слышали до этого разговора ни о каком бойфренде: по их словам, дома Дарья была трудоголиком практически без личной жизни", - добавила волонтер.
Она также обратила внимание на то, что за две недели до последнего звонка Дарья сказала подруге, что собирается переслать ей доверенность на продажу своей квартиры в Анапе, которая покупалась как инвестиция, так как она "собирается купить дом в Испании".
"Плохо представляю, как это можно сделать из Таиланда. Вообще у друзей Дарьи сложилось такое впечатление, что женщина могла связаться с аферистом, который польстился на ее деньги: по словам родных и друзей, в Артеме у Дарьи хорошая квартира, солидная сумма на банковских счетах, и еще есть квартира в Анапе", - сказала Шерстобоева.
Друзья Дарьи беспокоятся еще и потому, что Дарья за время, проведенное на Пхукете, сильно изменилась внешне, что видно по ее фото и видеороликам, размещенным в соцсетях.
"Просмотрев эти фото и видео, я тоже увидела разницу, причем очень большую, между тем, как Дарья выглядела дома, и тем, как стала выглядеть на Пхукете", - сказала волонтер.
Она также рассказала агентству со слов друзей пропавшей, что ее отдых начался с неприятностей: сначала ее ужалила медуза, и Дарья была вынуждена обратиться в больницу за медицинской помощью, потом по неизвестной причине обычно вполне законопослушная женщина была задержана полицией и провела двое суток в камере временного содержания в полицейском участке одного из районов Пхукета, а потом, через несколько дней после освобождения из полиции, была укушена дикой обезьяной.
"Мы объявили розыск. Видевших Дарью после 25 мая просим сообщить нам, координаты – в паблике "Паттайя от А до Я". Приметы Дарьи Шаньгиной: рост 166 сантиметров, вес 52 килограмма. На пояснице татуировка в виде совы, между лопаток – свежая тайская татуировка "сак янт".