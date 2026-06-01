Песков переадресовал военным заявление Литвы о непредоставлении неба ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков переадресовал вопрос о заявлении Литвы о непредоставлении воздушного пространства для атак на Россию военным специалистам.
- Эстония, Латвия и Литва утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о заявлении Литвы о непредоставлении воздушного пространства для атак на Россию военным специалистам.
"Это должны оценивать наши специалисты, они же обладают точными данными. Потому что наши специалисты военные это оценивают", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают утверждения Литвы, что страны Прибалтики не предоставляют воздушное пространство для пролета БПЛА Украины для ударов по территории РФ.
Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России. Председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявлял, что сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими беспилотниками по российским портам на Балтике, поскольку маршрут пролета БПЛА требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил.