Песков рассказал, что обсудили Путин и Пашинян в телефонном разговоре

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Вадимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили вопросы в продолжение повестки саммита ЕАЭС в Астане, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Состоялось обсуждение в продолжение той повестки дня, которая была на высшей комиссии, которая имела место в Астане", - сказал Песков журналистам.