12:33 01.06.2026 (обновлено: 12:54 01.06.2026)
Песков рассказал о работе по совершенствованию белых списков

  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что поручение Путина об обеспечении доступа к важнейшим сервисам при ограничениях интернета направлено на совершенствование белых списков.
  • Он отметил, что белые списки — это постоянно расширяющийся перечень, в который входят важнейшие электронные ресурсы.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Поручение президента России Владимира Путина об обеспечении доступа к важнейшим сервисам при ограничениях интернета идет в русле продолжения совершенствования белых списков, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это работа в русле продолжения, совершенствования белых списков", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что это не догма, а постоянно расширяющийся перечень, в который входят важнейшие ресурсы.
"И вот именно это имеется в виду с тем, чтобы действительно важнейшие сервисы электронные нашли свое место в белых списках, и их работа была гарантирована", - сказал пресс-секретарь президента.
Путин поручил ФСБ и Правительству РФ обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, включая Госуслуги, в период ограничения интернета, сообщали ранее в Кремле.
